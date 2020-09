Ronaldo Lopes constrói plano participativo de governo para Penedo

Um governo participativo, feito em parceria com a população e setores representativos da sociedade penedense. É assim que o engenheiro civil Ronaldo Lopes constrói seu plano de gestão para o município que, daqui pra frente, tem no diálogo franco e aberto o seu alicerce.

O vice-prefeito de Penedo conversa diariamente com a população para trocar informações e ouvir o que as pessoas pensam sobre o futuro do município. “É importante saber o que as pessoas querem para a nossa cidade e o diálogo é fundamental para a construção de nosso planejamento”, destaca Ronaldo Lopes.

Contato permanente



O contato direto com os penedenses é uma característica do vice-prefeito. Responsável por elaborar e coordenar projetos estruturantes importantes, ele não se prende ao gabinete de trabalho e mantém diálogo permanente com as pessoas.

Das conversas nas ruas e casas aos encontros com líderes de diversos segmentos da economia local, agora seguindo orientações para evitar a disseminação da Covid-19, Ronaldo Lopes fortalece a confiança do povo penedense, relação de amizade herdada de seu pai, Dr. Hélio Lopes, médico, prefeito e deputado estadual falecido em maio deste ano.

Virtudes

Respeito e consideração às pessoas são outras virtudes de Ronaldo Lopes, penedense reconhecido como o mais qualificado e preparado, até por seus adversários políticos, para administrar o município daqui pra frente.

Entre todos os que se colocam para julgamento popular, Ronaldo Lopes é o mais qualificado por sua inegável capacidade técnica, por ter portas abertas em Maceió e Brasília – condição indispensável para que Penedo avance ainda mais em seu desenvolvimento -, ser político ficha limpa, ter disposição para o trabalho e que honra com sua palavra.

Daqui pra frente, Penedo terá um homem público pronto para fazer da cidade histórica, patrimônio nacional e terra de gente de bem, um lugar cada vez melhor de se viver.

