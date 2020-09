Ronan Tardin fala a verdade sobre demissão inesperada da Globo

Ronan Tardin falou pela primeira vez após o anúncio da sua demissão da Globo Nordeste. Em vídeo publicado no YouTube, o jornalista e apresentador do Calendário NE1 contou como foi o encerramento do seu contrato com a emissora após quase nove anos de parceria.

“A gente teve uma conversa online, nesse momento não dá para ter contato. O que foi falado foi o fechamento de um ciclo. Nesses quase 9 anos… Eu mudei muito. A TV sentiu que eu tinha a necessidade ou queria fazer coisas novas, que em certa parte eu concordo, mas eu nunca pensei: ‘Vou sair do meu trabalho’”, desabafou.

Responsável pelo quadro de ajuda a população a reivindicar melhorias e soluções para os problemas comunitários, o ex-global disse que a reunião online foi “muito respeitosa”, e ressaltou que, segundo a chefia, “as portas estão abertas” para um possível retorno.

Ronan pediu ainda para que os seus não “ter raiva da Globo”, e acrescentou: “Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não vou falar aqui que eu estou bem, eu não estou. Peço que vocês respeitem esse meu luto, quero ficar um pouco sozinho”.

“Qualquer boato que pintar eu vou desmentir. Não tem nada além disso. A chefia estava muito satisfeita com o meu trabalho, o Ibope estava lindo, mas agora eu tenho que tocar em frente. A Globo, no momento, faz parte do meu passado recente. Eu tenho que pensar no ‘pra frente’”, refletiu.

Ronan esclareceu que não entrou nos seus planos uma possível saída de Pernambuco. “Eu vou continuar, não vou embora para outra TV fora daqui. Sou apaixonado pela cultura, pelo jeito pernambucano”, garantiu.

Confira: