RuneScape: após 20 anos, o game chegará na Steam em outubro

Depois de duas décadas rodando dentro do site da desenvolvedora, RuneScape poderá ser jogado na Steam, a partir de 14 de Outubro. A informação foi divulgada ontem (24), no site oficial da Jagex, produtora do título. A versão clássica, chamada Old School RuneScape, também será lançada na Steam, mas no início de 2021. Ambas poderão ser acessadas via PC ou Mac.

Com uma jogabilidade simples e praticamente 20 anos de vida, RuneScape chegou a bater recordes de jogadores ativos em junho, segundo informou a empresa. Para se ter uma ideia, o site MMO Population, informa que Runscape conta com mais de 12 milhões de inscritos e cerca de 980 mil jogadores simultâneos por dia.

“A Jagex tem o objetivo de levar o universo RuneScape a mais jogadores em todo o mundo. Após a chegada de nossos jogos nas lojas móveis, agora estamos expandindo a disponibilidade das versões para desktop”, informou o CEO da empresa, Phil Mansell.

O game chegou a tomar conta dos noticiários internacionais depois que muitos venezuelanos começaram a utilizá-lo para complementar a renda. Também foi parar nos meios jurídicos, após um jogador prestar queixa contra outros gamers. Segundo o acusador, era proibido ficar mutado durante uma partida, o que não foi aceito pelo júri.

A Jagex também informou, que o próximo passo é lançar RuneScape para aplicativos móveis. O projeto está em acesso antecipado e ainda não tem data para ser concluído. Vale lembrar que o game é totalmente gratuito.