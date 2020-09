SAAE Penedo conclui rede hidráulica do Loteamento Cabral

Cerca de 40 famílias poderão ser beneficiadas

Levar água de qualidade para população penedense, essa é uma das missões do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE. Recentemente a autarquia municipal concluiu mais uma tarefa que foi a conclusão da rede hidráulica do Loteamento Cabral, localizado na parte alta de Penedo, mais precisamente próximo do Santo Expedito.

De acordo com o Diretor de Comunicação, Caio Gonçalves, cerca de 40 famílias agora poderão ter água de qualidade em suas residências. Para isso, basta que o proprietário do imóvel, munido de todos os documentos necessários, se dirija até a sede da instituição e requerera a ligação do fornecimento de água.

“Cerca de 40 famílias são beneficiadas. Pessoas vão passar até água encanada, coisa que anteriormente não tinham e quando possuíam era devido a uma cacimba instalada na casa, totalmente fora dos padrões de sanitários” declarou Caio Gonçalves.

Para mais informações você pode ligar para (82)3551-5212 ou pelo Whatsapp (82)9 8752-9788. O SAAE também fornece serviço de solicitação de segunda via da conta no site www.saaepenedo.com.br .

Colabora com o SAAE e pague sua conta em dia!