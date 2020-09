SAAE Penedo contrata empresa para sanitizar ambientes contra a COVID-19

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Penedo, preocupado com seus colaboradores e consumidores que frequentam as dependências da instituição, fez a contratação recentemente da empresa D. E. Duarte Silva Consultoria Planejamento afim de desinfectar todo ambiente, de acordo com o protocolo da OMS no combate ao novo coronavírus COVID-19.

Segundo o Diretor Presidente do SAAE, Carlos Dias, o serviço será periódico, uma vez por semana e durará até o final do ano.

A transmissão do novo coronavírus pode acontecer de formas diferentes, como por vias respiratórias, por contato físico ou por meio de superfícies contaminadas. A contaminação também pode ser por superfícies não limpas e ambientes contaminados. Por isso, é importante realizar a desinfecção eliminando todas bactérias possíveis de transmissão.

A sanitização de ambientes ganhou foco no mundo inteiro depois de ter sido usada como estratégia de combate ao novo coronavírus (COVID-19) na China. O procedimento de controle microbiológico utiliza tecnologia de ponta para eliminar e impedir a proliferação de vírus, bactérias, fungos e ácaros.

Com estes procedimentos, o SAAE protege seus funcionários, como também consumidores que por ventura precisem se dirigir até a instituição.

Da Redação do Boa Informação