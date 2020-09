Sabrina Sato sensualiza com vestido coladinho e fãs tiram sarro de detalhe curioso

Desde 2003, quando esteve na terceira edição do Big Brother Brasil, Sabrina Sato chama a atenção pelo seu jeito de se vestir e dita tendências nas redes sociais. No seu mais recente visual, a apresentadora instigou sensualidade e diversão numa tacada só.

“Sinal verde! Siga. Não importa o look, use máscara“, escreveu a noiva de Duda Nagle, apostando num vestido verde coladinho — aparentemente de látex — para mostrar seu corpão em ótima forma física. Os cliques foram divulgados na quinta-feira (3) e receberam mais de 200 mil curtidas.

“Gente! Que coisa linda“, comentou Mariana Rios, rendida pela foto. “Ain que delícia“, completou Juliana Paes. “Dá vontade de ficar parada“, escreveu a bailarina Daiane de Paula, fazendo um trocadilho com a legenda. “Uma boneca! Amo“, disparou Nicole Bahls.

Foi uma observação também feita pela jornalista Keila Jimenez que rendeu uma onda de mensagens divertidas: “Alface [risos]! só consegui pensar nisso“. Um fã de Sabrina brincou com a musa: “Só assim pra achar alface gostoso, né Duda Nagle? A criatura consegue ser linda até parecendo uma verdura“.

Em recente capa de revista, Sabrina Sato apareceu ao lado da mãe e da filha, Kika e Zoe, e enalteceu as mulheres de sua vida: “Muito feliz com essa capa linda, que mostra o amor e companheirismo de três gerações. Aprendo muito com a minha mãe e também quero ser esse exemplo para a Zoe… Com muito amor, carinho, cuidado e respeito, ensinamos nossos filhos, com a esperança de um futuro cada vez melhor“.

Confira: