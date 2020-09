Sackboy: A Big Adventure ganha novo trailer de gameplay no PS5

Ele pode até não ser o mais comentado entre os anúncios da Sony para o PlayStation 5, mas o novo jogo Sackboy: A Big Adventure tem tudo para ser uma ótima pedida para os fãs de plataforma, e ganhou mais um trailer hoje! Confira:

Diferente dos jogos anteriores da série LittleBigPlanet, a nova jornada não tem elementos de criação e compartilhamento de fases, e é totalmente dedicada a trazer a melhor experiência possível de plataforma, seja jogando sozinho ou com seus amigos no modo multiplayer cooperativo.

A Sony confirmou que quem fizer a pré-venda do jogo lá nos EUA ganhará uma história em quadrinhos digital chamada The Gathering Storm (algo como “grandes dificuldades”) que conta uma história inédita, preparando a lore e terreno para o novo jogo. Esse brinde virá em todas as versões do jogo, que também será comercializado em edições digital deluxe e uma edição física especial.

As skins do Sackboy inspiradas em franquias do PS4Fonte: PlayStation Blog

Quem optar pela versão física leva para casa uma versão adorável do Sackboy vestido em roupa de tigrinho. Já na versão digital deluxe será possível baixar a trilha oficial, um livro de arte digital, e vestir o personagem com roupas de jogos famosos da Sony, como a skin de Connor (de Detroit: Become Human), Jin (Ghost of Tsushima), Sam Bridges (Death Stranding) e Deacon (Days Gone).

O jogo será lançado no dia 12 de novembro para PlayStation 4 e PlayStation 5. O que você achou das novidades da nova aventura do Sackboy? Comente a seguir!