Saeb: Entenda como funciona o Sistema de Avaliação da Educação Básica

Criada pelo Ministério da Educação em 2005, a Prova Brasil é uma avaliação censitária que tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino.

Em 2018, a Prova Brasil mudou de nome. Desse modo, a partir da edição de 2019 passou a ter o nome de Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O objetivo principal do sistema é diagnosticar a qualidade da educação brasileira, avaliando o ensino básico no país em diversas esferas.

Assim, como o Enem, a realização do Saeb é de responsabilidade do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O sistema conta com três avaliações externas para alunos dos 5º e 9º anos do ensino fundamental das escolas públicas, urbanas e rurais, e do 3º ano do ensino médio.

O Saeb é de caráter obrigatório para as escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal e opcional para a rede particular.

A partir do resultado, o MEC e as escolas podem definir ações e direcionar recursos para melhorar o aprendizado dos estudantes. Desse modo, após a divulgação dos resultados, as escolas podem fixar metas de desempenho.

Além disso, o cálculo do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) usa os resultados do Saeb. Assim, desde 2017, as instituições que participarem do Saeb e que cumprirem os critérios têm seu Ideb calculado.

O Saeb avalia tradicionalmente as disciplinas de português e matemática. Após as mudanças, há questões também de ciências da natureza e de ciências humanas.

