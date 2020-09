Saiba como assistir ao show ao vivo na TV e no YouTube · .

Marcos & Belutti são a próxima atração do programa Música na Band Live. A apresentação, que será o quinto show online da dupla durante a quarentena, acontecerá nesta sexta-feira (11), a partir das 22h45 (horário de Brasília) na TV aberta e na Band FM (96.1). No canal do YouTube dos artistas, a transmissão começa mais cedo, às 21h45.

Esta será a primeira apresentação da dupla após o lançamento do DVD Cumpra-se, que chegou às plataformas digitais na quinta-feira (10) e deu nome à live. O repertório, que estará recheado dos sucessos que marcaram seus 12 anos de carreira, também contará com Tudo Indica, nova música de trabalho dos cantores, com participação de Jorge & Mateus.

“Faremos um setlist bem diversificado com canções do novo projeto, hits do sertanejo e até de outros ritmos. Recebemos muitos elogios em todas as lives, e nessa não será diferente”, avisa Belutti.

Nas redes sociais, os fãs dos artistas já estão dizendo quais músicas não podem ficar de fora do show. Entre as mais pedidas estão Domingo de Manhã, Eu Era, Tão Feliz e Irracional.

Confira a live de Marcos & Belutti a partir das 21h45:

© 2020 . | Proibida a reprodução