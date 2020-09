Saiba como assistir ao show ao vivo no YouTube · .

Zé Neto & Cristiano farão uma nova live em seu canal oficial do YouTube neste sábado (12), a partir das 20h (horário de Brasília). Resgatando Tradições será o quarto show online da dupla durante a quarentena e os cantores prometem um repertório cheio de clássicos da música sertaneja, além dos maiores hits da dupla. Acesse a transmissão aqui.

No Instagram, os artistas perguntaram quais modões não podem ficar de fora do setlist e os fãs lotaram os comentários de sugestões. Algumas das canções mais pedidas foram Boate Azul, sucesso nas vozes de Matogrosso & Mathias, Página de Amigos, de Chitãozinho e Xororó, e Telefone Mudo, do Trio Parada Dura.

Ainda nas redes sociais, Zé Neto postou um vídeo cantando Se Não Tivesse Ído, de Bruno & Marrone, e os seguidores não pouparam elogios à voz do músico, afirmando que estavam ansiosos pelo dia da apresentação.

Confira, a partir das 20h, a live de Zé Neto & Cristiano:

