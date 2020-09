Saiba como assistir ao show ao vivo no YouTube · .

Maiara e Maraisa farão uma nova live nesta sexta-feira (11), a partir das 20h (horário de Brasília), no YouTube. Aqui Na Fazenda será o quinto show online das irmãs, que já se apresentaram com outros colegas do sertanejo, como Marília Mendonça e Zé Neto & Cristiano. A transmissão, que acontecerá diretamente de Goiânia, pode ser acompanhada aqui.

A dupla promete uma live diferente de tudo que o público já viu, montando o repertório com clássicos do sertanejo raiz, modão e as músicas do álbum Aqui Em Casa, trabalho mais recente das artistas que já rendeu alguns shows temáticos.

Depois de terem escolhido um parque de diversões como cenário para a Fun Live, realizada em agosto, as cantoras brincaram nas redes sociais que decidiram mostrar seu lado caipira, com fotos e vídeos na roça, lugar que elas amam.

No Instagram, Maiara e Maraisa disponibilizaram um checklist de tudo que é preciso para curtir o show de hoje. Entre as “exigências” estão bota engraxada, chapéu aprumado e cerveja gelada. “Esse arrasta-pé tá arrumado demais”, diz a publicação.

Confira a live de Maiara e Maraisa a partir das 20h:

