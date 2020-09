Saiba como assistir o show online no YouTube e na TV · .

Gilberto Gil fará uma live com a família neste fim de semana. Junto com o trio Gilsons e o músico Bem Gil, o veterano da MPB está na lista de convidados da versão online do Festival Coala. A festa acontecerá neste sábado (12) a partir das 14h (horário de Brasília) e será transmitida pelo canal do YouTube da marca e na TNT. O link está disponível aqui.

“Dia 12 de setembro estaremos juntos no Coala virtual. Prepare sua casa para nos receber, estamos preparando um show com muitos beijos da família Gil”, disse Gilberto Gil, em um vídeo publicado nas redes sociais do Festival Coala.

O trio Gilsons é formado por seu filho José Gil e os netos Francisco e João Gil. Já o compositor e multi-intrumentista Bem Gil tem um projeto solo.

Segundo a programação divulgada pelo Festival Coala, a apresentação da família será a última da noite. Antes deles, se apresentarão Mc Tha, Rico Dasalam, Novos Baianos e Nego Bala. O encontro irá até às 22h.

Enquanto a live ainda não está disponível, confira o último show online de Gil:

