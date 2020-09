Saiba como assistir online e na TV · .

Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes se encontrarão para cantar clássicos do samba em uma live conjunta neste sábado (12), a partir das 20h (horário de Brasília). A apresentação será transmitida na TV pelo Multishow e também poderá ser acompanhada no canal do YouTube da Mastercard Brasil, empresa que promove o show em apoio ao projeto Ação da Cidadania. Acesse a transmissão aqui.

Os cantores usaram seus perfis no Instagram para convidar o público para assistir a live. “O repertório está lindo! Há anos não faço um show só de sambas, mas, se o samba mandou me chamar, eu vou”, avisou a veterana Elza Soares.

Seu Jorge compartilha da mesma animação. “Muito feliz em fazer parte desse encontro. A música será a condutora de tudo, sem dúvida”, comemorou ele.

Já Agnes Nunes, a mais nova do trio, não consegue disfarçar a emoção de estar ao lado de figuras tão importantes para o cenário musical brasileiro. “Cantar com duas lendas vivas que são inspiração e força pra mim vai ser muito especial. Estou ansiosa demais”, afirmou.

Confira, a partir das 20h, a live de Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes:

