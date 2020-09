Saiba como definir o melhor horário para estudar

A gestão do tempo é uma questão de suma importância para aqueles que estão se preparando para concursos, vestibulares e demais exames. Desse modo, é preciso considerar também que nos estudos a qualidade está sempre acima da quantidade.

Nesse sentido, durante o planejamento do tempo, muitos estudantes ficam na dúvida sobre qual seria o melhor horário para estudar. Esta questão não é tão simples de responder pois envolve diversos fatores.

É melhor estudar durante o dia ou à noite?

O estudo à luz do dia tem diversos benefícios. Além da iluminação natural ser mais recomendada do que a luz artificial, é durante o dia que o nosso cérebro está mais descansado. É óbvio que para isso precisamos ter uma boa noite de sono. Desse modo, em condições ideais, estudar durante o dia é ótimo.

No entanto, é também durante o dia que os vizinhos escutam música alta e que as crianças da casa ou do prédio brincam e fazem barulho, entre tantos outros fatores de distração.

Assim, estudar à noite, com a iluminação adequada de uma luminária tem também os seus pontos positivos. Além de evitar as distrações diurnas, você pode se aproveitar do sono após os estudos para potencializar a memorização.

É importante ressaltar, no entanto, que independente do horário escolhido para os estudos, é indispensável garantir 8h de sono por dia. Diversas pesquisas apontam que o sono é de extrema relevância para manter a qualidade nos estudos.

De modo geral, não há uma comprovação científica sobre qual é o melhor horário para estudar. Então, o estudante precisa considerar as variáveis, pois cada um possui um ritmo biológico próprio.

Então, a nossa dica é que você analise a sua rotina e hábitos de sono para decidir quando você se sente mais produtivo. Outra boa ideia é testar por uma semana estudar durante o dia e por uma semana estudar à noite. Assim, você poderá observar qual horário te proporcionou melhor experiência e resultado.

