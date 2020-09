Saiba como ver a quinta temporada de Ponto Cego sem precisar madrugar · .

A aguardada quinta e última temporada de Ponto Cego estreia na Warner em um horário nada agradável: na madrugada de sábado (19) para domingo, à 0h30. Mas o assinante do canal que é fã do drama policial pode ficar tranquilo. Vai ser possível acompanhar o desfecho da série sem precisar madrugar todo fim de semana, em um esquema tipo Netflix.

Aos domingos, a Warner vai liberar o episódio da vez em todas as plataformas de VOD (video on demand) das operadoras de TV paga, como Vivo, Sky, Claro e Oi. Assim, aquele telespectador que tem a Warner em seu pacote poderá ver a despedida da atração quando quiser, mantendo o hábito consagrado pela gigante do streaming. Não haverá reprises de Ponto Cego durante a programação linear.

É preciso ficar atento a um detalhe importante. Não dá para deixar acumular muitos episódios no VOD e depois maratonar tudo em uma tacada só. Somente os cinco capítulos mais recentes vão ficar disponíveis nessas plataformas. Ou seja, assim que o sexto entrar, sai o primeiro. Então vale fazer uma programação própria para não perder nada. Ainda é um esforço menor do que bancar o corujão na noitada.

Acessar esse serviço no televisor é fácil, pois está no menu de cada operadora. Na Claro, por exemplo, basta clicar na seção Now, depois em programas de TV e achar a o canal. Com somente mais um clique no escudo da Warner já será possível conferir o conteúdo oferecido ao assinante.

Essa solução acaba sendo boa para o telespectador fiel de Ponto Cego acostumado com o modelo da Netflix, que disponibilizou para o Brasil os outros anos da série. Agora, no mês em que comemora 25 anos no país, a Warner retomou a primazia da atração, lançada por ela em 2015. Há ainda mais uma boa notícia. Ponto Cego chega com a temporada em duas versões, dublada e legendada.

Ponto Cego (Blindspot, em inglês) acompanha a jornada de Jane Doe (Jaimie Alexander), encontrada nua dentro de uma mala no centro de Nova York. Ela não faz ideia de como foi parar ali nem como ganhou tatuagens espalhadas por todo o corpo. O FBI (a polícia federal norte-americana) entra na jogada para investigar o caso e logo descobre a conexão dos desenhos com situações criminosas.

A quinta temporada é composta de 11 episódios. Essa leva tem uma morte dolorosa e crucial logo no capítulo de estreia, resultado de uma explosão que ocorreu no final da leva anterior. Jane se livra, contudo um integrante do seu time não escapará. Os sobreviventes vão fazer de tudo para derrubar a vilã Madeline Burke (Mary Elizabeth Mastrantonio), que de dentro do FBI arma ciladas contra a equipe.

