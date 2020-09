Saiba o que fazer para manter o foco na hora dos estudos

Nem sempre é fácil manter o foco nos estudos. A situação se agrava ainda mais com o estudo restrito apenas ao ambiente domiciliar, pois as distrações são ainda maiores.

Desse modo, pensamos em algumas dicas para ajudar você a manter a atenção no momento dos estudos. Veja abaixo!

1. Evite eletrônicos

Primeiramente, evite os eletrônicos. Sim, os celulares, televisores, tablets e demais dispositivos eletrônicos podem ser muito prejudiciais na hora de estudar. É quase impossível não interromper os estudos para conferir as nossas redes sociais quando ouvimos o barulhinho da notificação, não é mesmo? O mesmo ocorre quando vemos passar algo interessante na televisão e assim por diante.

Desse modo, a ideia é manter-se longe de todos esses aparelhos a menos que eles sejam usados também para estudar. Então, para estudar, escolha um local longe da televisão e deixe o celular em outro cômodo ou o desligue temporariamente.

2. Mesas e cadeiras desconfortáveis não ajudam

Para manter o foco nos estudos é preciso ainda ter atenção à postura. Para isso, estudar à mesa em uma cadeira confortável é fundamental.

Você Pode Gostar Também:

Uma cadeira desconfortável pode simplesmente tirar toda a atenção do estudante, pois este certamente vai tentar mudar de posição a todo o momento para evitar o desconforto, além de sentir dores com o passar do tempo.

Então, aposte em móveis ergonômicos para se sentir mais confortável e priorize estudar em uma mesa com espaço suficiente para todos os seus materiais.

3. Nada de estudar na cama!

Conforto demais também pode atrapalhar. Portanto, nada de estudar na cama! De cara pode parecer maravilhoso ler um texto recostado em travesseiros. No entanto, a cama está muito associada ao descanso, assim, você pode demorar de ganhar ritmo de estudo e isso prejudicará sua produtividade.

Além disso, se estiver muito cansado, certamente vai acabar dormindo sobre os livros. Então, mesmo que o seu quarto seja também o seu local de estudo, evite a cama e priorize a escrivaninha.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário.