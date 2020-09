Saiba onde assistir ao Brasileirão 2020 · .

Palmeiras e Sport medem forças às 19h45 deste domingo (13), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Allianz Parque, em São Paulo, e terá transmissão exclusiva do Premiere para todo o Brasil –não vai passar na Globo. Para assistir ao vivo e online, o torcedor deve recorrer ao Globoplay ou ao Premiere Play.

O streaming do pay-per-view tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo em qualquer lugar do mundo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online.

Palmeiras x Sport terá narração de Jader Rocha, comentários de Cabral Neto (por vídeo) e Pedrinho, e reportagens de Alexandre Oliveira. A Central do Apito estará sob o comando de Nadine Basttos.

Empolgado pela vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians no clássico disputado na última quinta-feira (10), o Palmeiras ganhou fôlego na briga pelas primeiras colocações. O Verdão é o único invicto do Brasileirão e soma 16 pontos. O Sport vem de revés para o Fortaleza e tem 10 pontos.

Futebol ao vivo

Além de Palmeiras x Sport ao vivo, veja a lista com os jogos da décima rodada do Brasileirão 2020 deste domingo (13) e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

16h – Fluminense x Corinthians – Globo (exceto RS, SC e CE), SporTV (exceto RJ) e Premiere

16h – Grêmio x Fortaleza – Globo (p/RS) e Premiere

18h – Ceará x Flamengo – Premiere

18h – Atlético-MG x Red Bull Bragantino – Premiere

18h – Bahia x Atlético-GO – Premiere

18h – Goiás x Internacional – Premiere

19h45 – Palmeiras x Sport – Premiere

20h30 – Botafogo x Vasco – Premiere e SporTV (exceto RJ)

