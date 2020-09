Saiba onde assistir Flamengo x Independiente del Valle ao vivo e online · .

Em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, Independiente del Valle (EQU) e Flamengo se enfrentam às 21h desta quinta (17). Sem transmissão na TV (SBT, Fox Sports ou Conmebol TV), o duelo vai passar ao vivo apenas no Facebook Watch, plataforma online para computadores, dispositivos móveis e smart TVs.

Pelo celular ou tablet, entre no aplicativo do Facebook, toque no ícone assistir (Vídeos no Watch) ou digite “Conmebol Libertadores” na barra de pesquisa do menu. Enquanto o jogo estiver acontecendo, o vídeo ao vivo aparecerá em destaque. Basta clicar e começar a ver.

Pelo computador, o processo é semelhante. Acesse facebook.com e clique no ícone Vídeos no Watch. Ou vá diretamente a facebook.com/watch. Na barra de pesquisa, procure por “Conmebol Libertadores”, e a partida ao vivo estará em destaque.

Para acompanhar na televisão, baixe o aplicativo do Facebook Watch em sua smart TV e faça o mesmo processo. Além de acompanhar os confrontos da competição sul-americana ao vivo, o usuário pode assistir aos jogos sob demanda (depois que acontecerem) na página da Conmebol Libertadores.

Em dispositivos móveis, incluindo tablets, as transmissões estão disponíveis nos aplicativos mais recentes do Facebook para Android e iOS. A dica é atualizar o app para uma melhor visualização. No desktop, as partidas podem ser vistas nos navegadores Chrome, Firefox e Opera mais recentes.

A equipe das transmissões exclusivas no Facebook é da Turner (Esporte Interativo/TNT), que firmou uma parceria com a rede social neste ano.

Independiente del Valle x Flamengo no Facebook

O duelo entre Independiente del Valle e Flamengo vale a liderança do grupo A da Libertadores. O time equatoriano soma seis pontos, mesma pontuação do Rubro-Negro, mas está à frente por ter saldo de gols superior.

O Flamengo não é o único time brasileiro a ter uma partida transmitida com exclusividade pelo Facebook. O São Paulo e o clássico entre Grêmio e Internacional já foram exibidos na rede social.

O São Paulo, aliás, também joga nesta quinta-feira (17). O duelo contra o River Plate (ARG), às 19h, no Morumbi, terá transmissão exclusiva do Fox Sports na TV paga.

