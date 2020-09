Saiba quais são as desvantagens de estudar apenas com resumos de livros

Os vestibulares tradicionais de instituições de ensino superior do Brasil sempre cobram uma lista obrigatória de obras literárias. No entanto, muitos vestibulandos preferem estudar essas obras a partir de resumos.

Os resumos são uma ótima ferramenta para os estudos, especialmente para os momentos de revisão. Porém, podem não ser a forma mais adequada de estudar os livros cobrados no vestibular.

De fato, há muitas vantagens no estudo a partir de resumos. Por outro lado, as desvantagens de estudar um livro literário a partir de resumos criados por outras pessoas podem ser ainda maiores.

Quais são as desvantagens?

A primeira questão que o vestibulando deve considerar é que a leitura da síntese da obra jamais poderá substituir a leitura da obra. Isso significa dizer que, com o resumo, o vestibulando só terá acesso aos aspectos mais formais ou principais características do livro. Desse modo, apenas com a leitura completa e atenciosa da obra, é possível captar o valor do livro e compreender sua linguagem.

Além disso, ao ler o livro, o estudante pode avaliar cada aspecto e contextualizar a obra historicamente. Com o resumo, isso geralmente não é possível.

Você Pode Gostar Também:

Outra desvantagem consiste no fato de o resumo compilar as informações que outra pessoa considerou mais importante. Nesse sentido, muitos detalhes ficarão de fora e faltarão para aqueles que apostarem no resumo e preterirem o livro.

É muito comum aparecer um trecho da obra literária na prova para que o estudante faça uma interpretação e analise os aspectos solicitados. O vestibulando que estudou apenas pelo resumo do livro certamente terá mais dificuldade para analisar o texto, pois não entrou em contato com este.

A interpretação de textos literários é uma habilidade que se adquire com muito treino e hábito de leitura. Desse modo, estudar a obra apenas pelo resumo pode ser um empecilho para uma boa interpretação da obra.

Por outro lado, o resumo pode ser um ótimo aliado, se o estudante já leu e já conhece a obra literárias, pois ajudará a revisar e a relembrar a obra na etapa final dos estudos. Assim, o mais adequado é unir a leitura da obra completa, com a escrita e a leitura de resumos sobre a obra.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para conferir cursos on-line gratuitos.