Saiba quem é o homem por trás das ideias mais bizarras de Silvio Santos no SBT · .

Irritado com a derrota de seu programa para a Record no último domingo (13), Silvio Santos está prestes a fazer mais um daqueles telefonemas que causam pânico no SBT, ordenando uma mudança significativa na grade. Durante a pandemia, essas ligações com ideias mirabolantes, e que deixam a alta cúpula apreensiva e o baixo clero desesperados, se intensificaram. E o responsável por incentivar o patrão a colocar em prática diversas “maluquices” atende pelo nome de Richard van Esch, também conhecido como Richard Vaun.

O . apurou que o holandês trabalha no SBT há mais de 18 anos e ocupa o cargo de assessor internacional. Internamente, são poucos os que sabem exatamente qual é a sua função na prática, apenas o reconhecem como uma pessoa da extrema confiança de Silvio Santos. Não é o mais odiado, mas também não é o mais bem-quisto da alta cúpula.

Van Esch costuma representar a emissora nas viagens internacionais a feiras de formatos de programas e quadros e analisa seus potenciais para emplacá-los na grade. Porém, seu gosto duvidoso é o que deixa a direção do SBT irritada. Foi ele quem convenceu Silvio Santos a comprar o Alarma TV e, recentemente, o WWE Raw.

Os dois enlatados foram rejeitados pelo público do SBT e fizeram a audiência despencar. O telejornal escatológico e semipornográfico recebeu uma enxurrada de críticas por seu conteúdo extremamente apelativo e de mau gosto. A direção não deixou o programa ter vida longa no início, mas foi van Esch quem insistiu e convenceu Silvio a mantê-lo no ar. Foram testados diversos horários, até que foi escondido nas madrugadas de sábado para domingo.

Richard van Esch no SBT (Foto: Reprodução/LinkedIn)

O mesmo ocorreu com o WWE Raw, programa de luta livre que foi testado em diversos horários, até seguir o mesmo caminho do Alarma TV.

Outra ideia estapafúrdia criada pelo holandês e prontamente acatada por Silvio Santos foi a criação do programa Notícias Impressionantes, apresentado por Chris Flores. O programa é uma versão levemente menos apelativa do Alarma TV. Ele chegou a entrar no ar por um dia no lugar do Triturando, foi rejeitado pela audiência e também acabou escondido na madrugada.

A irritação da cúpula da emissora com van Esch se intensificou nesse período de pandemia. Com menos dinheiro no caixa da emissora, ele incentivou Silvio Santos a investir em produtos duvidosos, que só prejudicaram a audiência e afastaram anunciantes.

Em seus telefonemas recentes, Silvio brincou de TV e testou a paciência de muitos funcionários. Somente na faixa vespertina, ele fez uma algazarra com o Triturando, que mudou de nome algumas vezes, colocou novamente Lívia Andrade e Mara Maravilha na geladeira, obrigou Chris Flores a contar piadas de Ary Toledo ao vivo, entre outros devaneios incentivados pelo assessor internacional.

Com a derrota do Programa Silvio Santos para a Record e para a Globo no último domingo, o patrão já demonstrou seu incômodo aos mais próximos e voltou a ouvir os conselhos de Richard van Esch. O medo, segundo fontes da reportagem, são as ordens caóticas que estão por vir no próximo telefonema –que ele costuma sempre fazer às quintas-feiras.

O assessor de Silvio Santos tem registrada uma empresa que leva seu nome (Richard van Esch Reproduções Artísticas) e o nome fantasia de Richard Vaun, identidade que ele também usa nas redes sociais.

Curiosamente, além de “serviços na área de gravações de vídeo”, o CNPJ de van Esch se dedica também às “atividades de astrólogos, videntes e similares” (o que inclui jogo de búzios), engraxates e carregadores de malas, manobristas de automóveis, segurança de piscina em prédios, mensagens fonadas (“disque sexo”), “serviços de cuidados de crianças de forma esporádica (baby siter)” e “exploração de chuveiro eletrônico” e de “sanitários públicos”. Faz sentido.

