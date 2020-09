Saiba quem pode fazer saque dos programas emergenciais a partir de hoje

A partir deste sábado (05), milhões de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 poderão fazer o saque em espécie do valor do programa. A liberação de hoje aconteceu para os nascidos em setembro. Há grupos que receberam a primeira, segunda, terceira ou quarta parcela, variando de acordo com a data de aprovação do cadastro.

Foram abertas, entre às 8h e 12h, 770 agências da Caixa Econômica Federal (CEF) por todo o Brasil, de acordo com o disponibilizado no site oficial do banco.

A parcela do auxílio emergencial que foi liberada para saque e transferência hoje faz parte do Ciclo 1 de pagamentos. O grupo de nascidos em setembro recebeu o pagamento da parcela do auxílio no dia 17 de agosto. Nessa data, o dinheiro foi creditado em conta poupança social digital da Caixa.

O saque em espécie também fica autorizado para quem nasceu em setembro e entrou em novo calendário do programa. Os novos calendários são de quem fez contestação entre 24 de abril e 19 de junho e foi aprovado e de quem já havia começado a receber o auxílio, teve a conta bloqueada em julho e, agora, desbloqueada.

Os beneficiários do Bolsa Família, que já acabaram de receber o pagamento da quinta parcela de R$ 600, também podem fazer o saque. Esse grupo não precisa aguardar por um segundo calendário para sacar o dinheiro. A liberação periódica vale para quem fez cadastro pelo app ou site e inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família.