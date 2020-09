Saiba tudo sobre a rotina dos escolhidos para A Fazenda 2020

A Record já definiu há semanas os escolhidos para A Fazenda 2020 e, seguindo o protocolo de segurança adotado, todos os 20 participantes e outros 4 reservas haviam sido confinados em um hotel em São Paulo como prevenção contra o novo coronavírus.

Desde a chegada ao hotel, todos tinham o direito de usar o celular. No último sábado (5), no entanto, a regalia terminou. Durante o jantar, os aparelhos foram confiscados pela produção do reality show. A Record tirou de um lado, mas deu do outro: o serviço de quarto está liberado, com tudo pago pela emissora.

Com isso, o cachê de R$ 70 mil para o elenco fixo e R$ 20 mil para os reservas não serão gastos pela estadia. Na expectativa pela estreia, eles tiveram a noite da pizza, mas cada um no seu quarto. As informações são do jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Antes do pré-confinamento, os participantes fizeram teste da covid-19, e repetiram o exame na última sexta-feira (4). O resultado saiu no domingo (6). A estreia da nova temporada está marcada para esta terça-feira (8).

Ainda de acordo com a reportagem, entre os escolhidos para a edição está Lucas Maciel, que tem aproveitado o quarto de hotel sozinho e bebido todas.