Sam e Dean comemoram o Halloween em fotos da 15ª temporada de Supernatural

A reta final da saga dos irmãos Winchester está cada vez mais próxima. A emissora The CW divulgou oficialmente as primeiras fotos do novo episódio da 15ª temporada de Supernatural, que traz os irmãos Sam e Dean se preparando para comemorar o Halloween.

Nas imagens, eles aparecem preparando a decoração para a festa, esculpindo algumas abóboras, além de Dean ser visto vestindo um pijama lilás.

O capítulo intitulado “Last Holliday” estava programado originalmente para ser exibido em 30 de março de 2020, porém, como a produção da série foi interrompida pela pandemia, a The CW decidiu adiar a exibição para outubro.

Confira as imagens do novo episódio:

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

(The CW/Divulgação)Fonte: CBR

A 15ª temporada de Supernatural será a última da série. As gravações dos sete episódios finais já foram encerradas e todo o elenco do programa se despediu através de postagens carregadas de emoções em suas redes sociais.

Supernatural retorna no próximo dia 8 de outubro com a exibição do episódio “Last Holliday” e terá sua conclusão no dia 19 de novembro com o episódio “Carry On”.

No Brasil, Sobrenatural é exibida pelo canal de TV pago Warner Channel.