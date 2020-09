Samsung Galaxy Note 20 Ultra [Hands-on]

Nesta semana, a Samsung lançou o novo Galaxy Note 20 Ultra no Brasil por R$ 7.999 com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

O aparelho já está no TecMundo para testes, mas por enquanto vamos conferir o hands-on com alguns detalhes do novo celular premium da marca sul-coreana.

O display da versão Ultra é um AMOLED Quad HD+ de 6.9 polegadas com as laterais mais curvadas e 120Hz de taxa de atualização. Isso é um diferencial entre o Note 20 normal que tem 6.7 polegadas e é flat, sem essa tela Edge que avança um pouco para as laterais.

A câmera frontal fica bem no meio da tela e tem 10 MP. Na parte superior, ele tem a bandejinha híbrida para dois SIM cards e um microSD, além de um microfone. Os botões de volume e de energia ficam do lado direito, enquanto a lateral esquerda fica totalmente livre.

Na parte de baixo tem outro microfone, o alto-falante estéreo e a S Pen, que ganhou um upgrade nos seus recursos e agora tem uma sensação de escrita mais parecida com uma caneta no papel.

Na traseira, a câmera tripla tem um sensor ultra wide de 12 megapixels f/2.2, uma wide de 108 megapixels com Space Zoom de até 50 vezes, uma telefoto de 12 megapixels f/3.0, e um sensor de autofoco a laser. Dá para gravar em 8K a 24fps e 4K a 60 fps.

O corpo do Galaxy Note 20 Ultra é feito em vidro com Gorilla Glass e moldura lateral em aço inoxidável, mas a versão normal do Note 20 é feita em policarbonato, o que é um tipo de plástico e, apesar da resistência, gera muita polêmica por não ter esse acabamento tão premium.

Ele tem certificação IP68 de resistência à água e poeira, sensor de impressão digital ultrassônico embaixo da tela

Por dentro, o Galaxy Note 20 Ultra tem um processador Exynos 990, 12 GB de RAM, opções de armazenamento interno entre 128 e 512 GB. O sistema operacional é um Android 10 com a One UI atualizada pra última versão disponível, e a Samsung ainda garante três anos de grandes atualizações do Android.

Falando de software, uma coisa muito legal é a integração com o Windows 10 que foi ampliada e agora vai permitir executar aplicativos do celular na tela do PC com o “Link to Windows” e o “Your Phone”.

Gostou do Galaxy Note 20 Ultra? Então deixe nos comentários suas dúvidas a respeito do produto, assim poderemos esclarecer no review final!