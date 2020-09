Samsung lança Galaxy Fit 2, pulseira com bateria de 15 dias

A Samsung anunciou a nova pulseira inteligente Galaxy Fit 2 para rastrear atividades físicas. Normalmente mais acessível do que os relógios inteligentes, ela traz a promessa de autonomia de bateria de até 15 dias com uma única carga.

Mas a aposta da pulseira inteligente é para atrair quem quer um dispositivo para rastrear atividades ou monitorar a saúde, mas sem gastar muito. O preço do novo gadget não foi revelado, embora o modelo anterior tenha sido lançado por US$ 100. A pulseira Galaxy Fit original foi lançada em junho de 2019 no Brasil pelo preço de R$ 699.

Segundo a Samsung, ela ainda pode alcançar até 21 dias em uso com uma única carga, dependendo das configurações. A bateria do gadget tem 159 mAh.

Nova pulseira inteligente Galaxy Fit 2.Fonte: SamMobile/Reprodução

Ela traz um design construído em plástico, é pequena, discreta e pesa somente 21 gramas. Entre os recursos, a Fit 2 é capaz de detectar e rastrear automaticamente até cinco tipos de atividades diferentes.

Em exercícios, ela coleta informações de frequência cardíaca, distância percorrida, calorias queimadas e mais. Também é capaz de monitorar e fornecer análises diárias de sono.

Para Android ou iPhone

As informações são vistas numa tela AMOLED de 1,1 polegada com vidro curvo. A Samsung disponibiliza mais de 70 mostradores para personalizar o dispositivo. A marca cita que ela traz proteção IP68 contra água, embora o primeiro modelo traga certificação 5ATM – que suporta atividades aquáticas.

Ela é compatível com dispositivos Android (a partir da versão 5.0) com pelo menos 1,5 GB de RAM. Em dispositivos da Apple, é compatível com modelos a partir do iPhone 7 com no mínimo iOS 10.

Rival direta de dispositivos como a Xiaomi Mi Band 5, a nova Galaxy Fit 2 ainda não tem data de lançamento divulgada no Brasil.