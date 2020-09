Samuel L. Jackson vai protagonizar série de Nick Fury no Disney+

O personagem Nick Fury vai ganhar uma série protagonizada por Samuel L. Jackson no Disney+. O ator já havia interpretado Fury nos filmes pertencentes ao Universo Cinematográfico da Marvel.

Por enquanto, não há muitos detalhes sobre a nova produção, mas, ao que tudo indica, a série será desenvolvida e produzida por Kyle Bradstreet, que também roteirizou Mr. Robot.

Nick Fury é o chefe monocular da SHIELD, agência governamental clandestina da Marvel. Nos filmes, Samuel L. Jackson teve sua primeira aparição na pele do personagem no primeiro filme do Homem de Ferro, em 2008.

(Reprodução)Fonte: Disney

Além de participar recentemente de Homem-Aranha: Longe de Casa, Vingadores: Ultimato e Capitã Marvel, Jackson também interpretou o personagem em dois episódios da série Agents of SHIELD, exibida na ABC.

Samuel L. Jackson também é conhecido por suas parcerias com o cineasta Quentin Tarantino e Spike Lee. A produção envolta no personagem Nick Fury para o Disney+ vai marcar seu primeiro papel regular em uma série em toda a sua carreira.

Vale lembrar que, além dessa nova série, outras novidades da Marvel estão chegando no streaming da Disney muito em breve. Além da estreia de WandaVision, que está marcada ainda para 2020, há também The Falcon and Winter Soldier e Loki para serem lançadas em 2021.

Dessa forma, só resta aos fãs aguardarem por novidades relacionadas aos personagens queridos da Marvel na Disney+.