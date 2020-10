Sandman: Tom Sturridge é cotado para estrelar a adaptação como Morpheus

A adaptação da icônica graphic novel Sandman, de Neil Gaiman, já tem um protagonista à vista. De acordo com o Collider, o ator Tom Sturridge (Longe Deste Insensato Mundo) está em negociações para estrelar a nova série da Netflix.

Sturridge é cotado para interpretar ninguém menos do que Morpheus, a representação antropomórfica do Sonho, ou seja, Sandman. Segundo rumores, o ator fez testes para o papel neste ano ao lado de Tom York (Poldark) e Colin Morgan (Merlin).

Fonte: Ricardo Vaz de Palma / Pyramide Distribution

Vale ressaltar que o papel é um grande desafio, já que Morpheus é um ser imortal, longe do que se conhece por ser humano. Ele é um dos Perpétuos — um grupo formado pelas representações antropomórficas do Destino, Morte, Sonho, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio.

Uma curiosidade é que Morpheus já foi interpretado por James McAvoy (Fragmentado) na adaptação em audiodrama da história.

Fonte: Vertigo / DC / Reprodução

Em 27 de setembro, Neil Gaiman publicou no Twitter que as gravações da série começariam em três semanas. A produção foi atrasada devido à pandemia do novo coronavírus. Sandman terá uma temporada de 11 episódios.

A produção-executiva fica por conta do próprio Gaiman e de David S.Goyer (Batman Begins), enquanto Allan Heinberg (Mulher-Maravilha) será o showrunner e roteirista da série. A previsão de estreia é para 2021 na Netflix.