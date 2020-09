Santos e São Paulo empatam em grande clássico; Marinho entra bem, Tiago Volpi leva frango

A partida na Baixada foi muito agitada, especialmente no 1º tempo, e recheada de chances de gols para os dois lados.

Quem abriu o placar foi o Tricolor, aproveitando uma falha feia da zaga alvinegra: Luan Peres errou ao sair jogando e deu de presente para Gabriel Sara, que bateu na saída de João Paulo.

O Peixe se lançou ao ataque e encontrou o empate na bola aérea: aos 30, Carlos Sánchez bateu bom escanteio e Madson cabeceou com perfeição para igualar.

Só que Gabriel Sara estava a fim de jogo, e apenas oito minutos depois voltou a deixar o São Paulo na frente.

Em boa jogada pela direita, Igor Vinícius cruzou rasteiro para trás e o garoto bateu no cantinho de João Paulo para balançar as redes.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!