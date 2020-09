Santos fica ‘surpreso’ com nova punição na Fifa, mas confia que não ficará três anos sem contratar

O Santos se manifestou, na manhã desta quinta-feira (17), sobre a punição imposta pela Fifa que impede o clube de contratar por três anos, por dívidas referentes a negociações com o Hamburgo-ALE (pelo zagueiro Cleber Reis) e Huachipato-CHI (pelo atacante Soteldo).

Em nota oficial, a equipe alvinegra afirmou que foi pega de surpresa e lamentou a decisão. Contudo, ressaltou que o impedimento de contratar será retirado “imediatamente após a realização dos pagamentos aos respectivos clubes”, algo que o Santos confia que fará.

No momento, o clube já estava impedido de contratar, pela dívida com o Hamburgo. Ela impede, por exemplo, o anúncio do meio-campista Elias, que já tem acerto com o Santos.

Leia, na íntegra, o comunicado do Santos:

O Santos Futebol Clube esclarece que a punição imposta pela FIFA, referente a negociações com Hamburgo (ALE) e Huachipato (CHI), será retirada imediatamente após a realização dos pagamentos aos respectivos Clubes. A suspensão de três anos, portanto, impede o Peixe de atuar no mercado somente enquanto existirem estas respectivas pendências.

A pendência junto ao Hamburgo dura desde o ano de 2017, e é referente a aquisição do jogador Cleber Reis. Esta pendência está sendo tratada desde 2018, devido a pesadas multas e juros. O Santos FC ressalta que trabalha para o devido pagamento e espera solução definitiva.

A pendência junto ao Huachipato, por sua vez, existe desde 2019 e estava em tratativas avançadas de acordo com o executante. O Santos Futebol Clube foi surpreendido com a execução no Tribunal da FIFA. O Clube lamenta e registra que trabalha arduamente em busca das devidas soluções.