Santos vence o Atlético-MG no reencontro com Sampaoli com show de Marinho

No dia em que Jorge Sampaoli voltou à Vila Belmiro pela primeira vez depois de deixar o Santos, a quem conduziu ao vice-campeonato Brasileiro de 2019, o Peixe venceu o Atlético-MG por 3 a 1 nesta quarta-feira, em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão 2020.

O Atlético-MG começou melhor o jogo, criou ótimas chances de abrir o placar. Mas aos 16 minutos o goleiro Rafael “passou a rapa” em Marinho num contra-ataque e foi expulso direto.

Coube a Sampaoli tirar Marrony e colocar o veterano e ídolo da torcida Victor, para atuar debaixo das traves.

O Santos aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar aos 21 minutos com Arthur Gomes, que chutou, e Victor “aceitou” com uma falha com a bola passando embaixo de suas pernas.

O Galo se negou a recuar e seguiu em busca do gol. Aos 35 do primeiro tempo, ele veio, com Alan Franco.

Mas aos 39 da etapa inicial foi a vez de Marinho fazer o seu quinto gol no Campeonato Brasileiro e recolocar o Peixe na frente do placar.

Marinho foi o grande nome do jogo, sendo responsável direto pela expulsão do Atlético e fazendo os dois gols da vitória do Peixe.

Ainda sobrou tempo para ele fazer o terceiro do Santos, de pênalti, após uma trapalhada de Victor dentro da área que resultou em pênalti de Junior Alonso.

Com o resultado, o Santos vai aos 14 pontos e sobe para a sexta posição, enquanto o Galo fica em quarto com 15 pontos.

Santos 3 x 1 Atlético-MG

GOLS: Arthur Gomes e Marinho 2x (SAN); Alan Franco (ATL)

SANTOS: João Paulo, Madson (Derick), Jobson, Alex (Wagner Leonardo) e Felipe Jonathan; Sanchez (Ivonei), Pituca e Arthur Gomes; Marinho, Soteldo e Lucas Braga Técnico: Cuca

ATLÉTICO-MG: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Alonso e Arana; Jair (Marquinhos), Alan Franco, Allan (Hyoran), Marrony (Victor), Savarino (Keno); Eduardo Sasha; Técnico: Jorge Sampaoli

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no fim de semana, pelo Brasileiro.

Domingo, 13/09, 18h*, Atlético-MG x Red Bull Bragantino

Sábado, 12/09, 19h*, Santos x São Paulo

*horário de Brasília