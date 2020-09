Santos x Olimpia vai passar na TV? Saiba onde assistir à Libertadores ao vivo · .

Válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, a partida entre Santos x Olimpia (PAR) acontece nesta terça-feira (15), às 21h30. O confronto será disputado na Vila Belmiro e terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, pay-per-view criado pela entidade sul-americana em parceria com o BandSports, que fica responsável pela produção e programação do conteúdo.

Santos x Olimpia só pode ser acompanhado na Claro/Net e Sky porque a Conmebol TV está disponível apenas nessas operadoras de TV por assinatura por enquanto. A partida, portanto, não pode terá exibição na TV aberta.

Na Claro, a partida será exibida no Canal do Cliente (500), e na Sky o pacote de jogos pode ser acessado nos canais 221 SD e 621 HD. O pay-per-view tem o valor mensal de R$ 39,90, mas, nesta primeira semana, as operadoras vão exibir os confrontos gratuitamente, como parte da estratégia de lançamento.

O Santos é líder do Grupo G, com seis pontos, e tem 100% de aproveitamento na competição –venceu seus dois jogos contra Defensa y Justicia (ARG) e Delfín (EQU). O Olimpia aparece no segundo lugar, com quatro pontos conquistados. Assim, o duelo vale a liderança da chave.

Libertadores ao vivo

Além de Santos x Olimpia, veja a lista de partidas dos clubes brasileiros da terceira rodada da Libertadores e saiba onde assistir aos confrontos:

Terça (15)

19h15 – Jorge Wilstermann x Athletico-PR – Conmebol TV

21h30 – Santos x Olimpia – Conmebol TV

Quarta (16)

19h15 – Internacional x América de Cali – Fox Sports

21h30 – Bolívar x Palmeiras – SBT e Fox Sports

21h30 – Universidad Católica x Grêmio – SBT (p/SC e as cidades de Porto Alegre, São Luiz, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu) e Conmebol TV

Quinta (17)

19h – São Paulo x River Plate – Fox Sports

21h – Independiente del Valle x Flamengo – Facebook

