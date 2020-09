São Francisco em chamas: drones registram o céu alaranjado

Habitantes de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, se depararam com uma cidade tomada por um céu alaranjado, provocado pelos incêndios que assombram o estado. Enquanto celulares tentam amenizar o evento através de tratamento de imagem das câmeras, confira capturas feitas por drones do The Verge.

As chamas já queimaram mais de 930 mil hectares no estado da Califórnia este ano. O evento é considerado como “o único em uma geração”, considerando seu impacto e as consequências do fenômeno, incluindo o céu alaranjado.

The Verge/Reprodução

The Verge/Reprodução

Por que celulares não conseguem fotografar o fenômeno?

Residentes de São Francisco logo tentaram capturar o curioso evento com a câmera de seus celulares, mas se depararam com uma disparidade entre as capturas e as cores normais. Em um dos vídeos publicados no Twitter, é possível perceber o exato momento que o software de câmera tenta corrigir o tom alaranjado.

O que acontece, neste caso, é a atuação do sistema de correção de cor incluída nas câmeras. O software é responsável por corrigir a coloração em situações normais, onde o céu está claro, entardecendo ou durante a noite, mas nunca quando está tomado por fumaça.

You can literally see where my phone decides to adjust the color pic.twitter.com/eNGcpdP4aI — c (@ceejay35_) September 9, 2020

Sendo assim, smartphones conhecidos pela sua qualidade excepcional de câmeras não estão conseguindo registrar o momento devidamente. Assim que capturadas, os softwares de pós-processamento corrigem as cores do céu e amenizam o efeito que pode ser visto presencialmente.

Confira a seguir a comparação entre fotografias de uma câmera profissional, com fotos tiradas pelas lentes do iPhone 11 Pro: