São Paulo vai a Quito pressionado e com histórico de só uma vitória fora de casa desde 2013

Se jogar fora de casa na Conmebol Libertadores é um incômodo para qualquer time, ao São Paulo é muito pior. Em suas últimas cinco participações no principal torneio sul-americano, o Tricolor tem apenas uma vitória em 18 partidas como visitante. Um péssimo aproveitamento de 13% que será testado nesta terça-feira (21), em Quito, contra a LDU, pela quarta rodada do grupo D.

A única vitória são-paulina fora do Morumbi nas participações recentes na Libertadores aconteceu em 2015 – e com bastante sufoco. Em 15 de abril daquele ano, o time dirigido pelo interino Milton Cruz saiu atrás do Danubio, do Uruguai, e conseguiu a virada por 2 a 1, gols de Alexandre Pato e Centurión (este nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo).

Acaba aí a lista de triunfos.

Se contadas as participações em 2013, 2015, 2016 (quando o São Paulo foi semifinalista), 2019 e a atual temporada, são quatro empates, todos do time dirigido por Edgardo Bauza há quatro anos, e 13 derrotas, para as mais variadas equipes e fases do torneio.

O último algoz é prova disso. Em 5 de março de 2020, o São Paulo saiu na frente do modesto Deportivo Binacional, jogou fora várias chances de construir um placar mais confortável e acabou levando a virada por 2 a 1, fadigado pela altitude de 3.825 metros em Juliaca. É justamente esse resultado que dificulta a vida brasileira no grupo D.

Com quatro pontos, o São Paulo começa a rodada fora da zona de classificação, em terceiro lugar, atrás de LDU (seis) e River Plate (quatro, mas vantagem no saldo de gols). Restam três jogos para cada equipe na briga por vaga às oitavas de final.

Veja abaixo a lista de jogos do São Paulo fora de casa na Libertadores desde 2013:

2013

Bolivar 4 x 3 São Paulo (fase preliminar)

Atlético-MG 2 x 1 São Paulo (grupos)

Arsenal de Sarandí 2 x 1 São Paulo (grupos)

The Strongest 2 x 1 São Paulo (grupos)

Atlético-MG 4 x 1 São Paulo (oitavas)

2015

Corinthians 2 x 0 São Paulo (grupos)

San Lorenzo 1 x 0 São Paulo (grupos)

Danubio 1 x 2 São Paulo (grupos)

Cruzeiro 1 (4) x (3) 0 São Paulo (oitavas)

2016

César Vallejo 1 x 1 São Paulo (fase preliminar)

River Plate 1 x 1 São Paulo (grupos)

Trujillanos 1 x 1 São Paulo (grupos)

The Strongest 1 x 1 São Paulo (grupos)

Toluca 3 x 1 São Paulo (oitavas)

Atlético-MG 2 x 1 São Paulo (quartas)

Atlético Nacional 2 x 1 São Paulo (semifinal)

2019

2020

