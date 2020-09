São Paulo vira sobre o Fluminense após mexidas de Diniz e com brilho de Brenner outra vez

O São Paulo se reabilitou no Campeonato Brasileiro neste domingo (6) ao vencer o Fluminense de virada por 3 a 1, no Morumbi, em duelo válido pela oitava rodada. E com direito à ‘lei do ex’ dupla e brilho do jovem Brenner de novo.

É que o atacante de 20 anos, formado na base do clube e que já foi o responsável pelo gol da vitória no clássico contra o Corinthians no final de semana passado, saiu do banco após o intervalo e foi determinante para a mudança de postura do time na etapa final.

Até ali, a equipe paulista fazia um jogo lento e modorrento e acabou punida com um gol do Fluminense no fim do primeiro tempo, aos 41 minutos. Após chutão do goleiro Marcos Felipe, Igor Vinícius tinha tudo para ficar com a bola no campo de defesa, mas vacilou e foi enganado pelo quique dela no gramado. Wellington Silva a pegou, avançou e acertou belo chute de fora da área.

Na volta do vestiário, Fernando Diniz fez logo três mudanças: além de Brenner no lugar de Pauliho Boia, colocou também Igor Gomes e Juanfran nas vagas de Hernanes e Igor Vinícius, respectivamente. O São Paulo, que vinha de derrota para o Atlético-MG no meio da semana, acordou, acelerou o jogo e chegou à virada com gols de Brenner, Luciano e Vitor Bueno.

Logo, ‘lei do ex’ dulpla, já que Luciano passou pelo clube carioca recentemente, inclusive sob o comando de Diniz, e Brenner esteve no time do Rio por empréstimo em 2019.

O resultado coloca o São Paulo na vice-liderança do Brasileiro, um ponto atrás do líder Internacional. Já o Fluminense fica na sétima posição com a derrota.

São Paulo 3 x 1 Fluminense

GOLS: Wellington Silva (FLU); Brenner, Luciano e Vitor Bueno (SPA)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego Costa, Léo Pelé e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes (Igor Gomes) e Gabriel Sara (Luan); Vitor Bueno; Paulinho Boia (Brenner), Luciano (Bruno Alves) Técnico: Fernando Diniz

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri Lima (Felippe Cardoso), Dodi e Nenê; Michel Araújo (Ganso), Wellington Silva (Luiz Henrique), Marcos Paulo (Fernando Pacheco) Técnico: Odair Hellmann

Luciano marcou o seu terceiro gol em 6 jogos pelo São Paulo

Brenner fez seu segundo gol nos últimos três jogos

Wellington Silva tem 3 gols em 18 jogos no ano

VAR salva arbitragem

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o tão criticado VAR desta vez acertou num lance crucial. Paulo Roberto Alves Junior havia marcado pênalti em Igor Vinícius, enquanto o bandeira ao mesmo tempo assinalou falta do lateral do São Paulo.

O VAR chamou o árbitro para rever o lance, e o pênalti foi anulado, com Paulo Roberto Alves Junior dando falta do lateral são-paulino e punindo-o com o cartão amarelo.

Classificação

– São Paulo: 2º lugar, com 16 pontos

– Fluminense: 7º lugar, com 11 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no meio de semana, pelo Brasileiro.

Quarta, 09/09, 19h15*, São Paulo x Red Bull Bragantino

Quarta, 09/09, 21h30*, Fluminense x Flamengo

*horário de Brasília