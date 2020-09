Saque do auxílio emergencial foi liberado para 7,6 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal liberou o saque e transferência para novos beneficiários hoje

Neste sábado (12), a Caixa Econômica Federal (CEF) liberou o saque em espécie e transferência direta de parcelas do auxílio emergencial para mais 7,6 milhões de beneficiários. O grupo que teve as duas movimentações liberadas hoje foi o de beneficiários nascidos em outubro e em novembro.

O grupo abrange todos os trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais inscritos no Cadastro Únicos (CadÚnico) fora do Bolsa Família e quem se inscreveu no programa pelo site ou aplicativo. O calendário vale para os aprovados até o sexto lote. Os beneficiários aprovados no sétimo lote e os que foram aprovados anteriormente mas tiveram o cadastro reavaliado em agosto terão o saque liberado em breve.

Até então, o grupo que teve o saque liberado hoje podia movimentar o dinheiro apenas pelo app Caixa Tem. No aplicativo, é possível fazer pagamento de boletos e contas, além de compras pelo cartão de débito virtual ou por QR Code.

Quem pode sacar o auxílio neste sábado?

Puderam fazer o saque ou transferência neste sábado os beneficiários:

Aprovados no primeiro lote (saque da terceira e quarta parcelas);

Aprovados no segundo lote (saque da segunda e terceira parcelas);

Aprovados do terceiro lote (saque da segunda parcela);

Aprovados do quarto lote (saque a primeira e segunda parcelas);

Aprovados do quinto e sexto lotes (saque da primeira parcela);

Aprovados do primeiro lote que tiveram o cadastro suspenso (saque da terceira e quarta parcelas).

A situação do cadastro do auxílio emergencial pode ser conferida no site oficial do programa.