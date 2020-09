Saradão de reality do Multishow vende nudes na web por R$ 100 · .

O modelo William Johnny, 31 anos, tem aproveitado sua exposição diária na tela do reality show Se Sobreviver, Case, do Multishow, para divulgar um trabalho bastante ousado: seu canal pornográfico em uma rede social. Os assinantes de sua página precisam desembolsar no mínimo R$ 100 por mês para ter acesso aos conteúdos.

Na plataforma OnlyFans, a mesma em que Mayã Frota, filho de Alexandre Frota, chegou a se inscrever, William se apresenta como Will Negofit e tem atraído uma quantidade considerável de assinantes por dia.

Para turbinar sua divulgação e atrair novos clientes, ele publica no Twitter alguns spoilers daquilo que os futuros assinantes poderão ver em sua página. Na rede de microblogs, a “amostra grátis” conta com fotos e vídeos em que ele aparece nu frente e verso.

O rapaz criou o perfil no OnlyFans meses antes do reality do Multishow estrear. No programa, ele chegou a protagonizar uma cena de sexo com sua namorada, a vendedora Gabriela Satiro, em uma cabana armada no meio da mata, e que foi parcialmente exibida pelo canal.

William ganha uma média de cinco novos seguidores por dia em sua página de nudes, que lhe rendem R$ 500 com suas fotos e vídeos ousados.

“Quem manda nudes de graça, tudo bem. Não discrimino. O meu é pago. E pelo viso está sendo bem pago. Estou fazendo grana em casa. Cuido do meu corpo e posto meus conteúdos. Não tiro a paz de ninguém, não mato, nem estou roubando”, disse ele, que afirmou contar com o apoio da família. “Até minha mãe sabe do conteúdo. Quando ela viu o saldo em dólar disponível, ela disse: ‘Que bom, né?’ (risos).”





