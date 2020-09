Sarah Oliveira celebra 20 anos de atração histórica da MTV

Sarah Oliveira relembrou os 20 anos de sua estreia no comando do Disk MTV. A apresentadora celebrou a parada de sucessos que fez história na antiga MTV Brasil.

A apresentadora, que teve passagens por Globo e GNT, fez diversas entrevistas internacionais e acabou se tornando referência na atração.

Atualmente, na Rádio Eldorado, Sarah Oliveira produz conteúdo para streaming. A estrela, com indicação ao prêmio APCA pelo Calada Noite e com 13 temporadas do Viva Voz, ainda teve passagem pelo Vídeo Show, mas segue sempre associada à atração musical.

Em entrevista ao UOL, Sarah Oliveira falou sobre as lembranças do antigo programa e os momentos vividos na emissora extinta anos atrás.

“Eu sou muito aquariana, né? Eu nem me lembrava dessa data de 28/08/2000, mas esses novos perfis no Instagram em homenagem à MTV me lembraram isso. […] Quando eu me liguei da data me deu a maior emoção, porque por outro lado eu sou essa pessoa pautada pela memória afetiva. Todos os meus programas, desde que eu comecei a criá-los, são todos ligados a isso“, disse Sarah sobre a saudade da época do programa.

Sobre o programa ter espaço na atual TV, Sarah reagiu esperançosa: “Acho que o ‘Disk’ teria espaço, sim. As pessoas amam ouvir música, música dá muita audiência. Eu vejo pelo rádio, isso nunca vai morrer. Muita gente ouve rádio, mesmo com os podcasts também sendo muito populares. O ‘Disk’ é a parada de sucessos. Acho que as pessoas votariam por aplicativo, não mais por telefone ou e-mail“.

A apresentadora emendou: “Com certeza, na parada de hoje, teria Letrux, Lil Nas X, Billie Eilish, Lana Del Rey, Anitta, Ludmilla, Tim Bernardes e o Terno. O Terno com certeza estaria na parada. Eles seriam o equivalente ao Los Hermanos da época“.

“Tenho zero problemas em ser lembrada pela MTV, para mim é uma honra. Ter começado minha carreira televisiva na MTV era um orgulho, porque eu era espectadora da MTV, a gente produzia o que a gente consumia. Estávamos ali falando de jovem para jovem“, rememorou.

Confira: