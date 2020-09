Sasha é questionada sobre ter nascido sem ânus e causa na web com resposta

Sasha Meneghel continua enfrentando uma fake news que a acompanha desde sempre, a de que teria nascido sem ânus, conforme informou o boletim médico do parto de Xuxa. Ela resolveu colocar um ponto final nessa história toda.

Por meio dos Stories do Instagram, um fã levantou o seguinte questionamento: “É verdade que você nasceu sem c*?“. E a loira se mostrou chocada ao responder: “Não, não é verdade, cara. Isso ainda rola? Sério?“.

Nas redes sociais, porém, a repercussão sobre a notícia só aumentou e muitos internautas brincaram com a situação. “Mas isso é exatamente o que alguém que nasceu sem c* diria“, disparou uma pessoa.

“Se eu não tivesse também diria isso“, debochou outra. Alguns explicaram que, nesses casos, a criança nasce com o canal anal não perfurado, sendo necessária uma cirurgia de reparo. Xuxa, porém, negou há anos que a filha tivesse nascido com esse problema.

Na época, Nelson Rubens foi um dos responsáveis por divulgar o laudo médico e Xuxa chegou a processar o profissional responsável por quebra de sigilo, fazendo com que as pessoas acreditassem ainda mais na veracidade da informação.

Segundo informações do portal iG, repercutidas em 2006, o obstetra Marcos Pantoja infringiu o código de ética ao divulgar a ficha médica do parto de Sasha, realizado na Clínica São Vicente, do Rio de Janeiro; a direção da instituição declarou, na época, que a divulgação não foi intencional.

Foi informado que todos os boletins de saúde dos recém-nascidos são normalmente apresentados publicamente após o parto, mas, no caso de Xuxa, o sigilo foi requisitado pois sua filha nasceu com a então chamada “doença do ânus imperfurado”.

A correção da anomalia é feita por um procedimento simples, realizado com uma cirurgia plástica logo após o nascimento, perfurando a membrana e reconstruindo o ânus do paciente. O website da clínica que expôs o boletim retirou o mesmo do ar, após a divulgação via TV Fama, da RedeTV!.

Confira: