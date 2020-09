Sato Company emite comunicado sobre proibição de Kamen Rider Black na Band

A briga entre o dublador de Kamen Rider Black, Elcio Sodré, e a Sato Company por direitos de dublagem deve ganhar novos capítulos nos próximos dias.

Desta vez, após algumas postagens de Elcio nos Stories do Instagram, a empresa de entretenimento resolveu se manifestar e responder ao dublador. Por meio de uma nota, a Sato optou por expor seu ponto de vista sobre o caso e relatar o que vem acontecendo.

“Em virtude de algumas notas que saíram em mídias sociais, esclarecemos que: A retirada de BKR do ar foi motivada pelo ato de apenas 1 dublador que, há aproximadamente um mês, dublou o EP 51, gravando inclusive vídeos para a divulgação, mas dias depois, se negou a assinar o contrato de cessão de voz, reivindicando problemas do passado, da dublagem feita na década de 1990, sem relação com o atual trabalho da Sato”, alertou a empresa.

“A Sato trabalha corretamente há 35 anos, trazendo conteúdos de relevância para o Brasil, sempre respeitando, apoiando e valorizando o trabalho dos dubladores, onde muitos se destacaram pelos personagens dublados. Apesar da forma arrogante, irônica e desrespeitosa que este único dublador tratou profissionais e colaboradores da Sato, estávamos analisando o pedido de puro interesse próprio que visava tirar vantagens da situação, com exageros e equívocos”, detonou a companhia.

“Com o intuito de chegar em um acordo correto e justo, nossa equipe estava realizando estudos para levantar a real quantidade de horas que sua voz aparece na obra, posto que na época que a dublagem foi feita não havia nem contrato e muito menos o relatório constando tais informações. Nem o próprio dublador tem a informação. Somente uma estimativa. Levantamentos com sindicatos e jurídicos estavam em andamento, para melhor conduta nesta situação, buscando uma justa solução”, avisou.

“O dublador entrou novamente em contato em tom ameaçador as vésperas da estreia e diferente do que ele está divulgando nas mídias sociais e imprensa, ele sempre teve um retorno da Sato Company e temos como comprovar isto, o dublador agiu de má fé, aguardou a semana da estreia de BKR na Band, para surpreender com uma notificação extra-judicial, impondo a opção de pagar elevado valor, ou retirar a série do ar. Lamentavelmente, tivemos de optar por sua retirada. Não quis aguardar nosso levantamento e proposta”, lamentou a Sato Company.

Por fim, a empresa afirma que tanto ela quanto a Band “não estão obtendo retorno financeiro necessário para cobrir custos e despesas com as exibições. O mercado publicitário também sofre com a pandemia. Apesar disto, continuávamos a apostar na audiência, com fé que os resultados financeiros poderiam vir em breve. Estamos avaliando os próximos passos e procedimentos legais para tentar colocar Kamen Rider Black no ar novamente, mas isto pode tomar tempo ou nem concluir positivamente”.

