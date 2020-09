SBT acerta com Téo José e Mauro Beting para transmissões da Libertadores · .

O SBT definiu os primeiros integrantes da equipe esportiva que estarão à frente das transmissões das partidas da Libertadores da América. A emissora de Silvio Santos acertou nesta segunda-feira (14) com o narrador Téo José e o comentarista Mauro Beting. Os dois já vão trabalhar no duelo Bolívar (BOL) x Palmeiras, marcado para quarta-feira (16), às 21h30.

Além deles, o SBT contratou o narrador Luiz Alano e os ex-jogadores Ricardo Rocha e Mauro Galvão. Rocha também estará no confronto do Palmeiras na Libertadores, que será retomada nesta terça-feira (15) após mais de seis meses de paralisação em razão da pandemia da Covid-19.



Não será a primeira vez de Téo José no SBT. O jornalista trabalhou na emissora de Silvio Santos nos anos 1990. Depois, teve passagens pela Record e RedeTV!, foi o locutor número um da Band entre 2014 e 2018, narrando os principais eventos esportivos da emissora, e sua última casa foi o Fox Sports.

“Voltar para o SBT é como voltar para a minha casa. E voltar para a minha casa em um projeto tão grande, da maior competição de clubes do continente, com uma equipe guerreira, de criatividade, de qualidade e vitoriosa como é o DNA do SBT, para mim é a melhor coisa do mundo”, comemorou o narrador.

Em julho deste ano, ele foi emprestado pelo canal da Disney para narrar no SBT o segundo jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Agora, passará a fazer parte em definitivo da equipe. Os executivos da empresa de Silvio Santos entendem que, por ter um trabalho conhecido do público de TV aberta, o narrador seria um dos destaques.

“Estou voltando nos melhores braços que poderia ter e agora é trabalhar na TV que tem torcida e trazer mais torcida ainda para esta TV”, acrescentou Téo José.

Comentarista da Turner, Beting deve manter os dois trabalhos na TV paralelamente. No rádio, ele faz parte da equipe esportiva da Jovem Pan.

Luiz Alano e Mauro Galvão vão comandar a transmissão de Universidad Católica (CHI) x Grêmio, que vai ao ar no SBT para as cidades de Porto Alegre, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e para o Estado de Santa Catarina. O duelo também será disputado na quarta-feira, às 21h30.

Serão as duas primeiras partidas exibidas pelo SBT, que adquiriu os direitos de transmissão da principal competição entre clubes da América do Sul até 2022 depois que a Globo rescindiu o contrato com a Conmebol.



