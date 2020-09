SBT é vice-líder em agosto; posto é do canal desde abril de 2017

O SBT encerrou agosto, mês em que completou 39 anos, na vice-liderança em São Paulo mais uma vez. Desde abril de 2017 o canal de Silvio Santos não perde o posto em São Paulo. São 41 meses consecutivos atrás apenas da Globo em audiência no principal mercado publicitário do país.

Segundo os dados consolidados do Kantar Ibope Media do mês passado, na média das 24 horas, a emissora paulista fechou o período com 4,5 pontos, índice 6% superior ao registrado pela Record, que no mesmo período e faixa horária ficou com 4,3 pontos de média.

Sozinha na ponta, a Globo marcou 13,1 pontos, e a Band anotou 1,7 de média e o quarto lugar entre as grandes. Somente no último mês, o SBT alcançou 14,1 milhões de telespectadores e 6,3 domicílios na Grande São Paulo.

Na média anual, entre janeiro e agosto de 2020, o SBT garantiu a segunda colocação na principal praça do Brasil. Na média dia, o canal acumulou 5,1 pontos e 12,6% de share (número de televisores ligados) nos primeiros oito meses do ano.

No mesmo período a Globo foi primeira colocada com 13,2 de média e 32,3% de share, a Record atingiu 4,6 pontos de média e 11,3% de share, e a Band conquistou 1,8 de média e 4,4% de share.