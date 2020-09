SBT estreia balé virtual no Domingo Legal

Como uma das formas de se reinventar em meio à pandemia do coronavírus, mantendo os protocolos de segurança, o SBT criou o balé virtual. A novidade foi lançada no Domingo Legal deste dia 6.

As bailarinas do dominical apresentado por Celso Portiolli gravaram suas performances individualmente no palco do programa. O registro foi feito um dia antes da gravação na qual o apresentador recebe a atração musical no palco.

Com as imagens captadas, os editores, então, se encarregam em unir todas em um mesmo plano para inserir a imagem no telão ao fundo do palco durante a apresentação dos artistas.

O Domingo Legal desta semana conta com a disputa do time dos funkeiros MC Don Juan, Kekel e Japa contra os jornalistas do SBT, Isabele Benito, Marcão do Povo e Carol Aguaidas, no Passa ou Repassa.

A atração apresenta ainda o quadro De Quem é Essa Mansão, no qual Celso Portiolli, Pedro Manso e Marlei Cevada irão aprontar poucas e boas na casa de um famoso artista. Os telespectadores são desafiados a descobrir de quem é a residência através dos objetos que fazem parte da decoração do imóvel.

Já o Comprar é Bom, Levar é Melhor está demais! A família Pelincer, de Mogi Mirim (SP), correrá pela loja em busca de torrar os R$ 80 mil em prêmios. Mas, para levá-los, eles terão que responder perguntas que testam o conhecimento.

O Domingo Legal vai ao ar às 11h , no SBT.