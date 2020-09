SBT lança seu novo portal de notícias com entrevistas exclusivas

O SBT lançou nesta sexta-feira (4) o seu mais novo portal de notícias: o SBT News. A ideia é oferecer seu conteúdo jornalístico aos leitores de forma prática e dinâmica para que se mantenham atualizados.

Com sede localizada em Brasília, o site é especializado em política, economia e assuntos do judiciário. O projeto, então, conta com o trabalho de uma equipe especial, que vai trabalhar em tempo integral.

Conforme já informou o RD1, a emissora destinou todo um andar do prédio da emissora, na Asa Sul do Plano Piloto, para a equipe do portal. A proposta, assim como outras páginas similares, é a produção de material jornalístico nas 24 horas do dia.

Entre os nomes que compõem a redação estão Débora Bergamasco, Fabio Diamante, Gabriela Vinhal, João Pedor Netto, Karla Lucena, Leonardo Cavalcanti, Marcia Lorenzatto, Nathália Fruet, Ricardo Chapola e Roseann Kennedy.

O SBT News também tem um canal no Youtube com vídeos de entrevistas exclusivas. Hoje, por exemplo, já foram disponibilizados materiais com o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Falando no jornalismo do canal de Silvio Santos, Carlos Nascimento pode não renovar o seu vínculo com a empresa. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, o âncora é um forte candidato a deixar a emissora, após o atual contrato chegar ao fim. A aposta é o que tem circulado nos corredores da Anhanguera.