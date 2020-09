SBT não desiste fácil e insiste em negociações para ter Chaves de volta

Apesar das chances remotas, o SBT chegou a fazer algumas tentativas para conseguir ter Chaves de volta à sua grade de programação. Porém, engana-se quem pensa que a emissora de Silvio Santos vai desistir facilmente de um dos seus maiores carros-chefes.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, o canal da Anhanguera tem o desejo de continuar tentando reverter a situação. Entretanto, apesar da vontade de recuperar seus direitos sobre a série protagonizada por Roberto Bolaños, as reais possibilidades são quase zero.

Dentro da empresa, os executivos entendem o esforço feito para ter a comédia de volta, até mesmo antes do programa mexicano sair do ar no dia 1º de agosto. A publicação ainda apontou que alguns incidentes foram determinantes para que as negociações acabassem não indo para frente.

Um dos fatos considerados mais graves foi o da Televisa não ter dispensado ao assunto a devida atenção especial que o caso merecia, o que acabou complicando tudo.

As tratativas feitas até agora esbarraram na resistência de Roberto Goméz Bolaños, filho de Roberto Bolaños, que detém os direitos intelectuais sobre o seriado e todas as produções da empresa Chesperito.

O que comenta-se nos bastidores é a falta de qualquer disposição do herdeiro do humorista em fazer tal negociação. Roberto dá a entender que os seus interesses são mesmos outros e passam longe de qualquer acerto com uma televisão.