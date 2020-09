SBT prolonga home office dos seus funcionários até o fim do ano

O SBT decidiu estender o período de trabalho em home office de parte dos seus funcionários. Em meio à pandemia de coronavírus, a emissora esticou até dezembro as atividades daqueles que estão trabalhando remotamente.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, a decisão do canal acontece após estudo de diversos cenários para o retorno de colaboradores que fazem parte do grupo de risco ou que se ausentaram por causa da redução das equipes.

Isto inclui os membros de áreas de suporte ou administrativas que já atuam de forma remota, como Diretoria Administrativa, Diretoria de Inteligência e Mercado, OPEC, Diretoria Comercial, RH, Assessoria de Comunicação e todos os profissionais administrativos da Produção, Técnica e Operações, no CDT e nas Regionais.

O canal de Silvio Santos desenha este cenário há algum tempo tanto na sede da Anhanguera quanto nas suas afiliadas. Inicialmente, foi pensado em encerrar estes trabalhos ainda entre julho e agosto; porém, voltaram atrás na decisão.

A empresa justificou a medida como priorização da “saúde e segurança dos seus colaboradores”, que, na extensão do trabalho em casa, passaram a receber uma ajuda de custo no valor de R$ 80,00, para cobrir gastos como internet e eletricidade.

A direção do SBT entende que, apesar da flexibilização em várias partes do país, ainda se faz necessário manter o isolamento social, uma vez que a pandemia não acabou.