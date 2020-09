SBT vai transmitir a Libertadores? Entenda a disputa com a Globo · .

Após a Globo romper o contrato de transmissão da Copa Libertadores da América com a Conmebol, a entidade sul-americana começou a procurar outras emissoras para exibir a competição de clubes. O SBT é quem está mais próximo de fechar negócio e assinar um contrato para as próximas três temporadas, com fim em 2022.

As informações foram publicadas em primeira mão pelo UOL Esporte na segunda-feira (7). O SBT confirmou ao . que foi procurado pela Conmebol. A intenção é que a emissora de Silvio Santos feche o acordo ainda nesta semana, pois a Libertadores será retomada na próxima terça (15).

A Globo tinha um contrato de US$ 60 milhões (R$ 321,22 milhões) por ano com a Conmebol e, ao tentar renegociar a renovação durante a pandemia e a paralisação forçada da competição, as duas não chegaram a um acordo. A emissora anunciou, no início de agosto, que iria rescindir o vínculo.

“Grandes players mundiais têm sido obrigados a renegociar seus acordos sobre eventos esportivos em razão da crise econômica provocada pela Covid-19, que, no Brasil, ainda é acentuada pela desvalorização cambial, que multiplica o valor dos contratos em dólar”, justificou a Globo na ocasião.

A entidade não gostou da decisão unilateral da emissora, que, após romper o acordo, fez uma proposta por valores mais baixos. A atitude foi interpretada como um blefe pelos cartolas sul-americanos.

As negociações com o SBT avançaram porque, na emissora de Silvio Santos, os patrocinadores da Libertadores teriam mais espaço de exposição.

Como a líder de audiência tem o seu próprio pacote comercial do futebol, precisou fazer um acordo com a Conmebol para usar um pacote gráfico que não mostrasse as marcas que mantêm negócio com a entidade, pois existia um conflito. A Globo, por exemplo, tem acordo com uma cervejaria; a Libertadores com outra.

Já a emissora de Silvio Santos seguiria as mesmas regras que a Conmebol tem com o Fox Sports e o Facebook, as outras empresas que contam com os direitos de transmissão, com as empresas apoiadoras da competição aparecendo no placar e nas artes colocadas na tela.

Os valores da negociação entre o SBT e a Conmebol seguem sob sigilo, mas o pacote inclui os dois jogos de quarta-feira por semana aos quais a Globo tinha direito. A competição, que ainda está na fase de grupos, conta com sete equipes brasileiras: Athletico-PR, Santos, Internacional, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e o atual campeão, Flamengo.

