Scarlet Nexus ganha novo trailer de história com dublagem em inglês

Após o gameplay e o clipe da música tema de Scarlet Nexus serem apresentados na quinta-feira passada (24), durante o Tokyo Game Show 2020, hoje (28) a Bandai Namco lançou um novo trailer da história do JRPG, com a dublagem em inglês. Confira a seguir:

O vídeo traz novos personagens e também mostra mais de Kasane Randall, segunda personagem jogável além do herói Yuito Sumeragi, personagem central do game que já foi revelado anteriormente.

Para quem não está familiarizado, o jogo irá se passar em um cenário futurista no qual as pessoas desenvolveram poderes extra-sensoriais, o que alterou todo o mundo como conheciam. Com o advento desta nova era, mutantes perturbadores e famintos por cérebros humanos começaram a surgir, e cabe aos psychics – indivíduos com habilidades psíquicas extremas – combater as criaturas para salvar a humanidade.

Scarlet Nexus será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, mas a data de lançamento ainda não foi confirmada.