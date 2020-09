Scooter elétrica feita em madeira é ideal para idosos

Uma scooter elétrica construída em madeira é a mais nova criação do designer japonês Mikiya Kobayashi. Pensada para os idosos e indivíduos com mobilidade limitada, a scooter ILY-Ai tenta minimizar deficiências e agregar mais beleza ao ambiente com seu visual peculiar e discreto.

A obra de Kobayashi é composta por um veículo com um par dianteiro de rodas enormes, e uma única roda traseira, encaixados no corpo totalmente construído em madeira maciça. ILY-Ai foge da tendência visual de scooters elétricas e substitui o visual futurista e metálico por um corpo fosco, em corpo virtualmente único e com baixíssimas velocidades.

Yanco Design/Reprodução

Toda sua composição indica que seu melhor cenário de utilização seriam ambientes fechados. A fabricação fica por conta das tecnologias da japonesa Aisin Seiki, especializada na criação e produção de componentes para a indústria automotiva, ao lado do colaborador Karimoku, uma das principais fornecedoras de madeira no Japão.

Para Kobayashi, o corpo em madeira cria uma estética de um produto orgânico, adicionando um elemento que integra ambientes sem agredi-lo. Os controles são reunidos na parte da frente, na única seção construída em alumínio, acompanhado por sensores na parte frontal, dedicado a frear o veículo em casos de colisão.

Segundo o site Yanko Design, a parceria com o fornecedor Karimoku é a garantia de que a madeira que compõe o scooter é funcional e suas curvas suaves foram desenvolvidas com foco em conforto.

Yanco Design/Reprodução

A scooter elétrica ainda carece de detalhes, como autonomia de bateria, velocidade e equipamentos de recarga. Ademais, é improvável que a ILY-Ai alcance mercados estrangeiros e seja vendida na casa dos milhões de unidades, sendo restrita a poucos compradores.