‘Se eu abrir a boca, ele não trabalha nunca mais no futebol’

Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez revelou ter um problema com o ex-técnico do clube Fábio Carille que classificou como “seriíssimo”, em entrevista ao programa Aqui com Benja, do FOX Sports.

“Se eu abrir a boca do porquê ele saiu na primeira e na segunda [vez], ele não trabalha nunca mais no futebol, mas não vou fazer isso com a pessoa”, disparou o mandatário alvinegro.

Atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Carille comandou o Corinthians nos títulos de campeão paulista em 2017, 2018 e 2019 e também no do Campeonato Brasileiro em 2017.

“É muito pessoal, mas envolvia o Corinthians. Ele sabe onde ele errou, mas o tempo vai dizer, e qualquer dia eu falo a verdade para todo mundo saber quem foi e quem é”, seguiu Andrés.

Carille e Andres Sanchez na apresentação do Corinthians Gazeta Press

Após a conquista estadual de 2018, Carille foi para o Al Wehda, também da Arábia Saudita. Em dezembro do mesmo ano, voltou ao Corinthians, no qual foi demitido em novembro de 2019, após eliminação do time na Copa Sul-Americana e sequência de maus resultados no Brasileiro.

Andrés ainda completou sobre seu ex-funcionário. “Eu sou o cara que mais ajudei ele, o cara que brigou com o Roberto [de Andrade, ex-presidente do Corinthians] para pôr ele de treinador, mas as pessoas quando têm 10 milhões na conta mudam, e ele mudou muito para o mal.”

