Se o mundo é virtual, o marketing é digital!

Marketing digital

Quando pensamos em marketing, pensamos em divulgação. Exatamente isso é marketing, uma palavra que vem à nossa mente no momento em que pensamos em algo.Isso é conceitual.

Como você falar para alguém olhar no Google, é natural para todos nós. Ninguém fala olha no buscador, isso não é natural para ninguém.

O mesmo ocorre com produtos dentro da nossa rotina. Essa ligação entre necessidade e produto só é possível porque foi feito um bom marketing da empresa.

Proximidade

Claro que o Google é o próprio marketing, mas os outros buscadores não possuem o mesmo poder de alcance. O Google criou um relacionamento com a gente (usuário). Olha no Google, ele é nosso amigo, vai saber nos ajudar!

Essa proximidade é o ideal do marketing, é o objetivo. Trazendo essa necessidade para a internet, que é o maior canal de contato com o cliente, nasceu o marketing digital.

Ações do marketing digital

O marketing digital é uma adaptação tecnológica mediante essa demanda virtual, mas a ideia do marketing prevalece, promover a sua empresa e valorizar a sua marca.

Para isso, dentro do conceito do marketing digital há algumas ações viáveis:

Materiais para downloads:

eBooks, whitepaper e podcasts

Disponibilize materiais para o cliente com conteúdo relevante quanto o seu ramo de negócio e que esteja vinculado a sua marca.

Redes sociais

Faça uma ação engajada da sua marca nas redes sociais, o público está lá! E esse retorno é muito rápido!

Conteúdo (valioso)

Seja via e-mail ou através de um blog dentro do seu site, crie conteúdo relacionados ao seu produto ou serviço.

Isso eleva o nível da sua marca, mas precisa estar atento a relevância do conteúdo e as regras do SEO, para que possa ajudar a sua marca no ranqueamento do buscador, aquele que todos sabemos que é o mais usado, o Google.

Engajamento

Empreender requer realmente muito engajamento, e dentre tantas ações administrativas, a gestão do Marketing é uma das fundamentais no processo.

Há empresas especializadas que podem te ajudar nesse início, mas não abandone essa ideia que fará diferença nas vendas e na imagem do seu negócio!

Investir no marketing digital da sua empresa é um dos caminhos para seu sucesso!